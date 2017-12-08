10 Aralık 2017, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan Mehmet Ekici yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Mehmet Ekici, ben oynarsam Fenerbahçe şampiyon olur falan dedi. Sen kimsin de Fener'de oynayacaksın şampiyon olacak. Sen daha dur bakalım" ifadelerini kullandı.
08.12.2017
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