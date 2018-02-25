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    Erman Toroğlu'ndan hakemlere sert sözler

    Yaşasın Hafta Sonu programında Ender Bilgin'in sorularını yanıtlayan A Spor yorumucu Erman Toroğlu, hakemleri sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, türk hakemlerinin futbolculardan korktuğunu söyledi.
    25.02.2018

    Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

    Hakem konuşmaktan korkuyor. Şimdi basının içinde öyle bir tipler var ki, ben sana bir şey anlatıyorum ben Halep diyorum sen Şam yazıyorsun birde öyle bir durum var. Benim hakemim basından korkuyor peki korksun. Futbolcudan neden korkuyorsun. Kartı gösteriyorsun futbolcuya arkanı dönüyorsun. Adam futbolcunun gözüne bakamıyor. Biz göz göze röportaj yapıyoruz. Sarı kartı gösteriyor arakasını dönüyor. Nie çünkü küfür edecek arkasında sallayacak atacak. Hakemler atmaktan korkuyor. Kişiliği yok bu hakmelerin, şahsiyetleri yok. Bak ne kadar net söylüyorum, aslında hakaret ediyorum. Çünkü bunların kişilik ve karakter noksanlığını ben söylemiyorum futbolcular söylüyor...

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