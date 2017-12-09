11 Aralık 2017, Pazartesi

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Erman Toroğlu: Tudor kaldıkça Galatasaray sürünecek

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray -TM Akhisarspor karşılaşmasını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu sene Tudor kaldığı müddetçe bu tip maçları çok yaşayacağız. Bence bugünkü maçı Galatasaray'ın alması, Galatasaray'ın geleceği için hayırlı olmadı. Beşiktaş maçında 5-6 olsaydı, burada mağlup olsalardı hayırlı olurdu. Çünkü Galatasaray sezon sonuna kadar sürünecek." ifadelerini kullandı.
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