Erman Toroğlu: Tudor kaldıkça Galatasaray sürünecek

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray -TM Akhisarspor karşılaşmasını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu sene Tudor kaldığı müddetçe bu tip maçları çok yaşayacağız. Bence bugünkü maçı Galatasaray'ın alması, Galatasaray'ın geleceği için hayırlı olmadı. Beşiktaş maçında 5-6 olsaydı, burada mağlup olsalardı hayırlı olurdu. Çünkü Galatasaray sezon sonuna kadar sürünecek." ifadelerini kullandı.