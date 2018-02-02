    03 Şubat 2018, Cumartesi

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    Erman Toroğlu: Lens veresiye oynuyor

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanından ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Karşılaşmanın ik 45 dakikasını değerlendiren A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ta Vida ile Medel'in performansının yetersiz olduğunu söyledi.
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