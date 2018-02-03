04 Şubat 2018, Pazar
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Erman Toroğlu: Gol tamamen Volkan'ın hediyesi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini ilk yarısını değerlendirdi.
03.02.2018
Dirar'ın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle ilgili yorumda bulunan Toroğlu, "Gol tamamen Volkan'ın hediyesi. Dirar, gelen topu çok rahat kafayla Volkan'a indirmek istedi. Volkan ise çıkarak son derece yanlış bir iş yaptı." ifadelerini kullandı.
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