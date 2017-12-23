24 Aralık 2017, Pazar
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Erman Toroğlu: Fatih Terim Milli Takım'a gider
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim iki sene sonra Milli Takım'ın başına tekrar gelir." ifadelerini kullandı.
23.12.2017
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