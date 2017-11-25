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Erman Toroğlu: Başakşehir, Beşiktaş'a ders verdi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
25.11.2017

Toroğlu, "Beşiktaş'ta lig maçlarında orta sahayı bırakıyorlar. Bunun en güzelini Başakşehir yaptı. Başakşehir ders verdi. Türkiye'de Beşiktaş ile nasıl oynanacağını Beşiktaş'a karşı. Çok çabuk, Beşiktaş'ın orta alanına geçtikten sonra Beşiktaş'ı öldürüyorsun. Hele birazda iyi top kullanırsa takım, Beşiktaş'ı hırpalıyorsun" ifadelerini kullandı.

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