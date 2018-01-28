29 Ocak 2018, Pazartesi
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Eljif Elmas: 90 dakika oynarım
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk maçına çıkan Eljif Elmas, Trabzonspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.
28.01.2018
Genç oyuncu, "Benim için iyi geçti maç. 90 dakika oynayabilecek durumdayım. Tam takıma girmedim ama yavaş yavaş her şey daha iyi olacak İnşallah." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Derbi için yola çıktılar
- Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı
- "Fenerbahçe, Vagner Love'u reddetti"
- Erman Toroğlu: Sosa'ya o parayı neden verdiniz?
- "Fenerbahçe, Vagner Love'u reddetti"
- Eljif Elmas: 90 dakika oynarım
- Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu
- Vagner Love İstanbul'da
- Derbi için yola çıktılar