Eljif Elmas: 90 dakika oynarım

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk maçına çıkan Eljif Elmas, Trabzonspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, "Benim için iyi geçti maç. 90 dakika oynayabilecek durumdayım. Tam takıma girmedim ama yavaş yavaş her şey daha iyi olacak İnşallah." ifadelerini kullandı.