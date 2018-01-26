27 Ocak 2018, Cumartesi
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Burak Elmas'tan transfer müjdesi!
Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Burak Elmas, transfer konusunda açıklama yaptı ve "Çalışmalar var ama önceliğimiz Fatih Terim ve oyuncuları mutlu etmek" dedi.
26.01.2018
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