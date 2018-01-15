15 Ocak 2018, Pazartesi
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermediği futbolcu ile yollar ayrılıyor.Beşiktaş'ta şans bulamayan kaleci Denys Boyko için Club Brugge ile görüşmelere başlandı.
15.01.2018
Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."
EN ÇOK İZLENENLER
- Feghouli'den tartışmalı hareket
- Arda Turan'ın maliyeti belli oldu
- Arda Turan'dan Terim'e cevap
- İşte Beşiktaş'ın 'Come To Beşiktaş' reklamı
- Arda Turan ilk antrenmanında
- Nantes - PSG maçının hakemi Tony Chapron'dan olay hareket
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
- Şenol Güneş yeni transferi açıkladı
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık!