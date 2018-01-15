Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermediği futbolcu ile yollar ayrılıyor.Beşiktaş'ta şans bulamayan kaleci Denys Boyko için Club Brugge ile görüşmelere başlandı.

Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."