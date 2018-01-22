22 Ocak 2018, Pazartesi
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Başkan açıkladı! Gomis sakat mı?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gomis'in alacakları nedeniyle değil sakatlığı sebebiyle kadroda olmadığını açıkladı.
22.01.2018
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Fanatik Gazetesi'nde yayınlanan "Gomis'in kasığına para sıkıştı" haberini yalanladı.
Haberde, Gomis'in sakatlığı sebebiyle değil, alacaklarını tahsil edemediği için kadroda yer almadığını iddia edilirken, yeni başkan Cengiz, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Cengiz, "Galatasaray'ın her gün ödemesi var. Bugün için böyle bir durum söz konusu değil. Gomis'in alacaklarının ödenmemesi olduğunu söz konusu değil. Sakatlığından dolayı kadroda yok. Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet transferi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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