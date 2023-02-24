Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt Gent eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi!
Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu eşleşmesine dair A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Eröğüt, "Gent bence bizim eleyebileceğimiz bir takım. Daha önce de Belçika ekibi Antwerp'i elemiştik. Ülke puanı da çok kritik duruma geldi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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