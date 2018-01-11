11 Ocak 2018, Perşembe
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Ahmet Nur Çebi'den Larin açıklaması
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki Larin hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, Larin'in kulübüyle görüşmeler sürdüğünü söyledi.
11.01.2018
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