11 Ocak 2018, Perşembe

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Ahmet Nur Çebi'den Larin açıklaması

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki Larin hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, Larin'in kulübüyle görüşmeler sürdüğünü söyledi.
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