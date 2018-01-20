21 Ocak 2018, Pazar
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Adaylardan dostluk mesajı
Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.
20.01.2018
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