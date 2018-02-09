    09 Şubat 2018, Cuma

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    4 Büyükler borsada düşüşte

    A Spor Sabah programına konuk olan Kapitalfx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erken, 4 büyük takımların borsa değerlerini değerlendirdi.
    09.02.2018

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