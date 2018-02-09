09 Şubat 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
4 Büyükler borsada düşüşte
A Spor Sabah programına konuk olan Kapitalfx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erken, 4 büyük takımların borsa değerlerini değerlendirdi.
09.02.2018
EN ÇOK İZLENENLER
- Fatih Terim'i sinirlendiren pozisyon
- Hasan Şaş'ın o görüntüleri ortaya çıktı!
- 4 Büyükler borsada düşüşte
- Galatasaray: 4 - Atiker Konyaspor: 1
- Erman Toroğlu: O gece halkın vicdanının sesi oldum
- Galatasaray: 1 - Atiker Konyaspor: 1
- Arda Turan evlilik yolunda ilk adımı attı
- Galatasaray: 0 - Atiker Konyaspor: 1
- Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı