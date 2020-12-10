Okan Buruk PSG - Başakşehir maçı sonrası konuştu! "İki takım çok güçlü bir karar verdi"
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı PSG'ye 5-1 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İKİ TAKIM BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAR VERDİ"
"Soyunma odasına gidişimiz, sonra oyuncularımızla aldığımız karar... Burada en önemli şeylerden biri de rakip takımın, özellikle Neymar ve Mbappe'nin saha kenarına gelip destek olması ve maçı oynamak istememeleri. İki takım birlikte çok güçlü bir karar verdi"
"UEFA'YA ANLAYIŞI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"
"Bir yandan sahaya çıkmazsak korkularımız vardı, 3 puan silinebilir, ceza alabiliriz. UEFA'ya da teşekkür etmek lazım, bu anlayışı gösterdiler. Bu kadar büyük organizasyon içinde maçı 9 Aralık'a erteleme kararı aldılar."
"LİGDEKİ PUAN FARKINI KAPATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
"Soyunma odasındaki birlikteliği yakalayabilirsek, ligde iddialı takımlardan biri olacağız. Puan farkı var ama bu farkı geçen sene kapattık, bu sene de kapatmak için elimizden geleni yapacağız."
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