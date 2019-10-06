06 Ekim 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Takım Oyunu - 28/09/2019
06.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Futbolcular Fatih Terim'i sallamıyorlar"
- Fatih Terim: Ben de hata yapabilirim ben de insanım
- "Selçuk'un futbolu bırakması lazım"
- Takım Oyunu - 05/10/2019
- Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart yorumu
- "Selçuk'un futbolu bırakması lazım"
- Fenerbahçe'de düşüş sürüyor
- Fatih Terim: Ben de hata yapabilirim ben de insanım
- Beşiktaş çıkış arıyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"