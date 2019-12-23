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Takım Oyunu - 22/12/2019

Serkan Korkmaz'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Reha Kapsal, gürcan Bilgiç, ve Serdar Sarıdağ, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 22/12/2019 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
23.12.2019

Takım Oyunu - 22/12/2019 Takım Oyunu - 22/12/2019 23.12.2019
Takım Oyunu - 21/12/2019 Takım Oyunu - 21/12/2019 22.12.2019
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