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Takım Oyunu - 22/09/2019

Serkan Korkmaz matörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 22/09/2019 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz... .
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