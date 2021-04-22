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Takım Oyunu - 21/04/2021

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Ahmet Akcan, Mehmet Yılmaz ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 21/04/2021 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz.
22.04.2021
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