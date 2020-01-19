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Takım Oyunu - 18/01/2020

Serkan Korkmaz'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Zeki Uzundurukan, Gürcan Bilgiç ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 18/01/2020 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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