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Takım Oyunu - 17/04/2021

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Ahmet Akcan ve Mehmet Yılmaz, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 17/04/2021 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz.
18.04.2021
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