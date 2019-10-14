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Takım Oyunu 13/10/2019

Serkan Korkmaz moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Serdar Sarıdağ ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 13/09/2019 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
14.10.2019

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