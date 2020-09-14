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Takım Oyunu - 13/09/2020

Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve teknik adamlar Feyyaz Uçar ile Mehmet Yılmaz, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 13/09/2020 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz..
14.09.2020
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