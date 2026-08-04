CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Giriş Tarihi:

TRANSFER | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 1 Numaralı Hedefi Bruno Fernandes

👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

SPOR GÜNDEMİ 18 ŞUBAT
Sonraki Video
SPOR GÜNDEMİ 18 ŞUBAT

Son 24 Saat