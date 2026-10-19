TFF'den Sergen Yalçın'a Milli Takım İçin Teklif | Karadeniz'de Derbi Heyecanı | Spor Gündemi

TFF'den Sergen Yalçın'a Milli Takım İçin Teklif | Karadeniz'de Derbi Heyecanı | Spor Gündemi | 19.10.2026 A Spor Canlı Yayın