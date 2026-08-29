SON DAKİKA | Rafael Leao Galatasaray İçin İstanbul'da | Leao'nun İlk Sözleri Ve Çok Daha Fazlası...

SON DAKİKA | Rafael Leao Galatasaray İçin İstanbul'da | Leao'nun İlk Sözleri Ve Çok Daha Fazlası... 👉 A Spor YouTube Canlı Yayını