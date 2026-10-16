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Savaş Çorlu Transfer Müjdesini Verdi! | "Beşiktaş'ta Stoper Mevkisi Konusunda Futbolcu Hazır"

Savaş Çorlu Transfer Müjdesini Verdi! | "Beşiktaş'ta Stoper Mevkisi Konusunda Futbolcu Hazır"A Spor Canlı Yayın

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