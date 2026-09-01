"Deniz Gül, Icardi’nin Muadili Olan Bir Oyuncu Değil" | Deniz Gül Galatasaray'a Neler Katar?

"Deniz Gül, Icardi’nin Muadili Olan Bir Oyuncu Değil" | Deniz Gül Galatasaray'a Neler Katar? 👉 A Spor YouTube Canlı Yayını