21 Aralık 2019, Cumartesi
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Spor Ajansı - 21/12/2019
Programın ilk bölümünde Çiğdem Ceylan, günün gelişmelerini değerlendirdi. İkinci bölümünde Hakan Gündoğar'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Ulvi Güveneroğlu ve Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 21/12/2019 tarihinde yayınlanan Spor Ajansı programını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
21.12.2019
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