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Spor Ajansı - 14/01/2020

İlk bölümünü Çiğdem Ceylan'ın sunduğu, ikinci bölümünde Setenay Cankat'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Nevzat Dindar ve Güvenç Kurtar Spor Ajansı programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 14/01/2020 tarihinde yayınlanan Spor Ajansı programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
14.01.2020

Spor Ajansı - 14/01/2020 Spor Ajansı - 14/01/2020 14.01.2020
Spor Ajansı - 13/01/2020 Spor Ajansı - 13/01/2020 13.01.2020
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