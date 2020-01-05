05 Ocak 2020, Pazar
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Spor Ajansı - 05/01/2020
İlk bölümünde Setenay Cankat'ın moderatörlüğünü yaptığı, ikinci bölümünde Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Ilgaz Çınar ve Emre Bol, Spor Ajansı programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 05/01/2020 tarihinde yayınlanan Spor Ajansı programını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
05.01.2020
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