03 Kasım 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Spor Ajansı - 03/11/2020

Ezgi Toper'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 03/11/2020 tarihinde yayınlanan Spor Ajansı programını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
03.11.2020
ABONE OL

DİĞER
Spor Ajansı - 03/11/2020 Spor Ajansı - 03/11/2020 03.11.2020
Spor Ajansı - 02/11/2020 Spor Ajansı - 02/11/2020 02.11.2020
3 Puanlı Sistemin En Kötü Trabzonspor'u! / A Spor / Spor Ajansı / 01.11.2020 3 Puanlı Sistemin En Kötü Trabzonspor'u! / A Spor / Spor Ajansı / 01.11.2020 02.11.2020
Savaş Çorlu: Dorukhan Kendine Çekidüzen Vermezse Hayal Ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Yer Almayabilir Savaş Çorlu: Dorukhan Kendine Çekidüzen Vermezse Hayal Ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Yer Almayabilir 02.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Savaş Çorlu: ''Bu Kötü Futbolu Fatih Terim'e Yazarım!'' / A Spor / Spor Ajansı / 01.11.2020 Savaş Çorlu: ''Bu Kötü Futbolu Fatih Terim'e Yazarım!'' / A Spor / Spor Ajansı / 01.11.2020 02.11.2020
Savaş Çorlu: Kerem Aktürkoğlu'nun Neden Oynatılmadığını Anlamıyorum / Son Sayfa / 31.10.2020 Savaş Çorlu: "Kerem Aktürkoğlu'nun Neden Oynatılmadığını Anlamıyorum" / Son Sayfa / 31.10.2020 01.11.2020
Nevzat Dindar: Trabzonsporlu Futbolcular Hocayı Göndermek İçin Ellerinden Geleni Yaptı / A Spor Nevzat Dindar: "Trabzonsporlu Futbolcular Hocayı Göndermek İçin Ellerinden Geleni Yaptı" / A Spor 01.11.2020
Hayri Beşer: Galatasaray Mevcut Hali İle İyi Bir Kadroya Sahip / Spor Ajansı / 31.10.2020 Hayri Beşer: "Galatasaray Mevcut Hali İle İyi Bir Kadroya Sahip" / Spor Ajansı / 31.10.2020 01.11.2020
Nevzat Dindar'dan Galatasaray'ın Takım İçi Havasına Flaş Yorum! / A Spor / Spor Ajansı / 31.10.2020 Nevzat Dindar'dan Galatasaray'ın Takım İçi Havasına Flaş Yorum! / A Spor / Spor Ajansı / 31.10.2020 31.10.2020
Hayri Beşer'den Trabzonspor'un Mağlubiyetine Flaş Yorum! / A Spor / Spor Ajansı / 31.10.2020 Hayri Beşer'den Trabzonspor'un Mağlubiyetine Flaş Yorum! / A Spor / Spor Ajansı / 31.10.2020 31.10.2020
Hayri Beşer'den Fatih Tekke Yorumu :Yazık Olmasını İstemem / A Spor / Spor Ajansı / 31.10.2020 Hayri Beşer'den Fatih Tekke Yorumu :"Yazık Olmasını İstemem" / A Spor / Spor Ajansı / 31.10.2020 31.10.2020
Mehmet Emin Uluç, Galatasaray'ın Gündemini Değerlendirdi! / A Spor / Spor Ajansı / 25.10.2020 Mehmet Emin Uluç, Galatasaray'ın Gündemini Değerlendirdi! / A Spor / Spor Ajansı / 25.10.2020 26.10.2020
Levent Tüzemen :Fatih, Galatasaray'ın Kalecisi Değildir / A Spor / Spor Ajansı / 20.10.2020 Levent Tüzemen :"Fatih, Galatasaray'ın Kalecisi Değildir" / A Spor / Spor Ajansı / 20.10.2020 22.10.2020
Levent Tüzemen :Fatih Terim'in Biz Merkezli Söylemlere Dönmesi Gerek / A Spor / Spor Ajansı Levent Tüzemen :"Fatih Terim'in Biz Merkezli Söylemlere Dönmesi Gerek" / A Spor / Spor Ajansı 22.10.2020
Spor Ajansı - 21/10/2020 Spor Ajansı - 21/10/2020 21.10.2020
Galatasaray'ın Alanyaspor Maçındaki 11 Tercihi Doğru Mu? Levent Tüzemen'den Flaş Yorum! / A Spor Galatasaray'ın Alanyaspor Maçındaki 11 Tercihi Doğru Mu? Levent Tüzemen'den Flaş Yorum! / A Spor 21.10.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu veliahtını seçti! İşte transfer etmek istediği o isim...
Beşiktaş'ta büyük kriz! Lisansı askıya alınıyor
Süper Lig devinde Loic Remy pişmanlığı!
Henry Onyekuru imzayı atıyor! İşte Galatasaray'a geri dönmek için tek şartı
Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (7. hafta)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör