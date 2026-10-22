SICAK GELİŞME | Yunus Emre Sel Trabzonspor'un Hearts Karşısındaki Muhtemel İlk 11’ini Açıkladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Hearts'ı konuk ediyor. Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak yoluna namağlup devam etmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavili takımda müsabaka öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. A Spor Canlı Yayın