21 Ekim 2019, Pazartesi

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Son Sayfa - 21/10/2019

Kerem Canbulat'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Serdar Sarıdağ ve Haldun Domaç, Son Sayfa programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 21/10/2019 tarihinde yayınlanan Son Sayfa programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
21.10.2019

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