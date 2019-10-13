13 Ekim 2019, Pazar

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Son Sayfa - 12/10/2019

Kerem Canbulat'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Ilgaz Çınar ve Serdar Kelleci, Son Sayfa programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 12/10/2019 tarihinde yayınlanan Son Sayfa programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
13.10.2019

Son Sayfa - 12/10/2019 Son Sayfa - 12/10/2019 13.10.2019
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