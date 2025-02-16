Skorbord - 16/02/2025
Koray Baloğlu'nun nin moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Ender Alkan, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını canlı olarak değerlendirdi. 16 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan Skorbord programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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