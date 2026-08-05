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SICAK GELİŞME! Beşiktaş'ın Hradec Kralove Karşısındaki Muhtemel 11'i Açıklandı! İşte Tüm Gelişmeler!

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