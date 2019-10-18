18 Ekim 2019, Cuma
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Sabah Sporu - 18/10/2019
Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Turgay Demir'in, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 18/10/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
18.10.2019
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