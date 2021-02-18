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Sabah Sporu - 18/02/2021

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Serdar Kelleci, Selahattin Kınalı, Turgay Demir, Ilgaz Çınar, Ozan Zeybek Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 18/02/2021 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
18.02.2021
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