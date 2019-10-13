13 Ekim 2019, Pazar

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Sabah Sporu - 13/10/2019

Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 13/10/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
13.10.2019

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