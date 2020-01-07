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Sabah Sporu - 07/01/2020

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 07/01/2020 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
07.01.2020

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