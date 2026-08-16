"Osimhen'i Çıkarttığında Galatasaray Çok Sıradan Bir Takım Oluyor"

"Osimhen'i Çıkarttığında Galatasaray Çok Sıradan Bir Takım Oluyor" / A Spor / Sabah Sporu Full Bölüm / 16.08.2026 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol