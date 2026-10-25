Kadıköy'e Karşılık 75 Bin Kişilik Stat | "Galatasaray'ı da Liverpool'u da Yeneriz" | Aziz Yıldırım

Kadıköy'e Karşılık 75 Bin Kişilik Stat | "Galatasaray'ı da Liverpool'u da Yeneriz" | Aziz Yıldırım A Spor Canlı Yayın