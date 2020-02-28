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Kale Arkası - 27/02/2020

Erman Toroğlu'nun moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 27/02/2020 tarihinde yayınlanan Kale Arkası programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
28.02.2020

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