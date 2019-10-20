20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Bir Zamanlar Futbol - 20/10/2019

Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Bir Zamanlar Futbol programında geçmişte Türk futboluna damga vuran maçları, isimleri ve olayları değerlendirdi. 20/10/2019 tarihinde yayınlanan Bir Zamanlar Futbol programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
20.10.2019

Bir Zamanlar Futbol - 20/10/2019 Bir Zamanlar Futbol - 20/10/2019 20.10.2019
Bir Zamanlar Futbol - 13/10/2019 Bir Zamanlar Futbol - 13/10/2019 13.10.2019
Bir Zamanlar Futbol - 06/10/2019 Bir Zamanlar Futbol - 06/10/2019 06.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli
Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...
Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!
Ünlü yorumcudan olay sözler! "Falcao Ramos'un kucağına atılmaz"
Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...
Galatasaray'da Falcao krizi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör