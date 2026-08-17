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Djalo'nun Costa'nın Saçını Çektiği Pozisyon Kırmızı Kart Mı? Mustafa Çulcu Canlı Yayında Açıkladı

Djalo'nun Costa'nın Saçını Çektiği Pozisyon Kırmızı Kart Mı? Mustafa Çulcu Canlı Yayında Açıkladı 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

"Nübel, Fabri'den Sonra Beşiktaş'a Gelmiş En İyi Kaleci" | Reha Kapsal
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