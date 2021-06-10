Yufkacı dükkanından Juventus'a uzanan bir öykü: Merih Demiral

A Milli Futbol Takımı ve Juventus forması giyen Merih Demiral, çocukluk yıllarında sokaklarda top oynarken bir yandan da yufkacıda çalışıyordu. A Spor ekibi, Merih'in büyüdüğü Karamürsel'e giderek yıldız futbolcunun mahallesine ziyarette bulundu.

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