Stefan Kuntz'a ne olacak? "Gelecek yönetim..."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Yaşanan gelişmeden sonra TFF'ye bağlı birçok ismin kafasında soru işareti yer alıyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceği hakkında konuştu. Domaç, "Kuntz'u getiren Hamit Altıntop. Yeni gelecek yönetim Hamit ile devam etmezse Kuntz'u da yollayabilir." dedi.
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