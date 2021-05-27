Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş'ten Türkiye-Azerbaycan maçı sonrası sakatlık açıklaması! Altay Bayındır ve Halil Akbunar...

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Altay Bayındır ve Halil Akbunar ile ilgili de konuşan Güneş, "Altay Bayındır'ın sakatlığı çok ciddi görünmyor. Halil'in durumu için cuma gününe bakmak lazım." dedi.

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